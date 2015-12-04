ЦВК опублікувала результати виборів Маріупольської міськради

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, "Опозиційний блок" отримав абсолютну більшість голосів - 74736, або 63,87%, і буде представлений 45 депутатами.

Партія "Сила людей" набрала 7,85% (9189 голосів) і отримала 5 мандатів, а "Наш край" - 5,37% (6288 голосів) і 4 мандати.

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Не подолали 5%-ний бар'єр партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 4,33% (5064 голоси), УКРОП - 3,21% (3752 голоси), "Батьківщина" - 3,07% (3587 голосів), "Самопоміч" - 2,88% (3372 голоси), "Молодь до влади" - 2,74% (3209 голосів), Партія простих людей - 2,33% (2730 голосів), Радикальна партія - 1,72% (2016 голосів), "Сильна Україна" - 1,02% (1190 голосів), "Нова держава" - 1% (1172 голоси), "Свобода" - 0,6% (706 голосів).

Явка на виборах в Маріуполі 29 листопада склала 36,49%.

У Приморському районі вона склала 33,03%, в Іллічівському - 34,83%, у Жовтневому - 36,74%, в Орджонікідзевському - 39,39%.

Нагадаємо, вибори мерів та міських рад 25 жовтня в Маріуполі і Красноармійську Донецької області були зірвані, після чого день голосування на цих виборах був перенесений на 29 листопада.

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