ЦВК опублікувала результати виборів Маріупольської міськради
До Маріупольської міської ради Донецької області пройшли партії "Опозиційний блок", "Сила людей" та "Наш край".
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Так, "Опозиційний блок" отримав абсолютну більшість голосів - 74736, або 63,87%, і буде представлений 45 депутатами.
Партія "Сила людей" набрала 7,85% (9189 голосів) і отримала 5 мандатів, а "Наш край" - 5,37% (6288 голосів) і 4 мандати.
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Не подолали 5%-ний бар'єр партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 4,33% (5064 голоси), УКРОП - 3,21% (3752 голоси), "Батьківщина" - 3,07% (3587 голосів), "Самопоміч" - 2,88% (3372 голоси), "Молодь до влади" - 2,74% (3209 голосів), Партія простих людей - 2,33% (2730 голосів), Радикальна партія - 1,72% (2016 голосів), "Сильна Україна" - 1,02% (1190 голосів), "Нова держава" - 1% (1172 голоси), "Свобода" - 0,6% (706 голосів).
Явка на виборах в Маріуполі 29 листопада склала 36,49%.
У Приморському районі вона склала 33,03%, в Іллічівському - 34,83%, у Жовтневому - 36,74%, в Орджонікідзевському - 39,39%.
Нагадаємо, вибори мерів та міських рад 25 жовтня в Маріуполі і Красноармійську Донецької області були зірвані, після чого день голосування на цих виборах був перенесений на 29 листопада.
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