У ГПУ обіцяють назвати депутатів, що відмовляються давати свідчення щодо злочинів на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам в Києві заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

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"В принципі, ця проблематика існує (неявка депутатів на допити за викликами - УНІАН). У деяких випадках має місце ситуація, коли народний депутат, отримавши такий статус, не ходить на допити", - сказав він.

Горбатюк пообіцяв найближчим часом систематизувати цю інформацію і оприлюднити відповідні прізвища на сайті Генпрокуратури.