У ГПУ обіцяють назвати депутатів, що відмовляються давати свідчення щодо злочинів на Майдані
18:23, 04 грудня 2015Політика
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У Генеральній прокуратурі України обіцяють незабаром оприлюднити прізвища народних депутатів, які відмовляються приходити за повістками до слідчого для дачі свідчень у справах про злочини проти активістів Революції гідності.
ГПУ назве депутатів, які відмовляються давати свідчення у справах Майдану / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам в Києві заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.
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"В принципі, ця проблематика існує (неявка депутатів на допити за викликами - УНІАН). У деяких випадках має місце ситуація, коли народний депутат, отримавши такий статус, не ходить на допити", - сказав він.
Горбатюк пообіцяв найближчим часом систематизувати цю інформацію і оприлюднити відповідні прізвища на сайті Генпрокуратури.
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