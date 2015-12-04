Підтримка Саакашвілі олігархами є очевидною - депутат

Так він прокоментував журналістське розслідування під назвою "Спонсори Саакашвілі", що було опубліковане виданням "Наші гроші".

Зокрема, у розслідуванні йдеться про те, що одними зі спонсорів Саакашвілі є співвласник ПАТ "Фінбанк" Олександр Грановський та колишній власник банку Борис Кауфман.

"Борис Кауфман - той самий, що у розпал Майдану напрошувався в гості до Віктора Януковича "на доклад и поздравить", - зазначає видання, додаючи, що Грановський і Кауфман відомі у тому числі через скандальну реконструкцію Одеського аеропорту.

"Кауфман та Грановський домовилися із Саакашвілі відразу ж. Це ні для кого не секрет", - наголосив народний депутат Максим Поляков.

Читайте такожГолубов: Саакашвілі просить з підприємців від 1 до 5 мільйонів і бреше про свою зарплату

Він також повідомив, що як народний депутат особисто звертався до Михаїла Саакашвілі з документами про певні компанії, в яких "розкривалися злодійські схеми та корупція на митниці".

"На жаль, усі ці компанії як працювали, так і продовжують працювати при Саакашвілі", - наголосив Поляков.

Крім того, народний депутат заявив, що йому відомо про прямий зв`язок між Саакашвілі і російським олігархом Костянтином Григоришиним.

"Це ні для кого не секрет, що Григоришин сьогодні максимально підтримує Саакашвілі. Той факт, що він сьогодні з’являється майже у всіх ЗМІ, говорить про те, що це питання кимось фінансується. Це є очевидним", - сказав він.

> Максим Поляком вважає, що нові антикорупційні органи мають зацікавитися фактом непрозорого фінансування передвиборчої кампанії Саші Боровика, який балотувався на посаду міського голови Одеси та якого активно підтримував голова Одеської облдержадміністрації.

Так само, на думку народного депутата, правоохоронні органи повинні перевірити інформацію про те, що Саакашвілі, за його ж словами, нібито "отримував величезну заробітну платню в американському інституті".

"За моєю інформацією, це ніякий не інститут, а якийсь ларьок, в якому ніхто не працює, та й існує він лише на папері", - повідомив Поляков.

Він вважає, що Саакашвілі повинен сам звернутися до відповідних органів, щоб довести прозорість та легальність своїх статків.

"Нехай він також відповість, чому його позбавили громадянства в Грузії. Це було б дуже цікаво. Нехай він скаже, чому його так не люблять грузини?", - резюмував народний депутат.