Яценюк: Україна залишається ключовим партнером Заходу

Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам в п'ятницю.

"Останній візит наших європейських партнерів і майбутній візит віце-президента США Джо Байдена - це чіткі сигнали того, що Україна є і залишається ключовим партнером Заходу, і ніхто не закриє очі на Росію, і ніхто не буде торгуватися з приводу майбутнього України з РФ за спиною України, оскільки мова йде про цінності вільного світу, а вільний світ - це США і Євросоюз", - сказав він.

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