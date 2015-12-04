Яценюк: Торішній контракт на поставку електроенергії до Криму був підписаний "без відома прем’єра"

Про це в інтерв'ю центральним телеканалам сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Позиція уряду чітка – прийнято рішення заборонити вантажні перевезення до Криму, друге – по електроенергії. Я нагадаю вам річну історію, коли без мого відома був підписаний контракт на постачання електроенергії, – сказав Яценюк. – Було проведено розслідування, я передав до органів прокуратури цей контракт».

Яценюк зазначив, що підписання документа – це, зокрема, «персональна відповідальність міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина», а ключові претензії до контракту полягають у тому, що в ньому фігурує юрисдикція «Кримський федеральний округ» та спори за контрактом обговорюються в судах РФ.

«Я чекаю на рішення правоохоронних органів про притягнення до відповідальності чиновників», – сказав глава Кабміну.

Читайте такожЯценюк заявляє, що частина плану Росії – "збити з основних геополітичних радарів Україну"

Водночас він наголосив, що в цілому питання Криму – це питання національної безпеки, і саме Рада нацбезпеки повинна прийняти рішення не лише з тактичних, а й стратегічних питань. При цьому не менш важливим, на думку Яценюка, є рішення про поновлення енергопостачання насамперед техногенно небезпечних виробництв – содового і титанового заводів.

«Зараз ми завершуємо роботи з відновлення всіх ліній. Йдеться про відновлення електроенергії для забезпечення Херсонської області, і щоб не допустити аварії на «Титані» і содовому заводі», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередачі. Це призвело до знеструмлення Криму і низки районів Херсонської області.