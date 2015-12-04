Порошенко назвав три перешкоди реформуванню України

Про це президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю виданню «Le Figaro» 3 грудня.

«За ці рік-півтора ми впровадили більше реформ, ніж за останні 24 роки! Ми знизили інфляцію, зменшити дефіцит бюджету, реформувати банківську систему, судову владу та поліцію. Шість місяців тому тільки 7% українців заявили, що вони довіряють поліції. Сьогодні – їх 70%! Тому що поліція більше не корумпована. Це є прикладом того, якою має бути і буде нова Україна», - зазначив він.

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«Звичайно, існує системний опір. Модернізація країни досі стикається із трьома потужними перешкодами: корупція, забюрократизовані чиновники і олігархи. Але ми переможемо в цій війні», - зауважив Порошенко.