Порошенко: ЗСУ мають перейти на стандарти НАТО до 2020 року для перспективи членства в Альянсі
16:47, 04 грудня 2015Політика
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Збройні сили України (ЗСУ) мають повністю перейти на стандарти НАТО до 2020 року, щоб Україна отримала перспективу членства в Альянсі.
Це потрібно для отримання перспективи членства в НАТО / Фото УНИАН
Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.
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«Нова воєнна доктрина ставить завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність ЗСУ з відповідними силам держав-членів НАТО», - зазначив він.
«Це потрібно тому, що ми плануємо після досягнення нами критеріїв членства отримати перспективну членства, і ми впевнені та розраховуємо, що буде так само продемонстрована готовність нашими партнерами прийняти Україну», - сказав Петро Порошенко.
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