Порошенко: ЗСУ мають перейти на стандарти НАТО до 2020 року для перспективи членства в Альянсі

Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

Читайте такожУкраїна залишається серед пріоритетів НАТО - засідання міжпарламентської ради

«Нова воєнна доктрина ставить завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність ЗСУ з відповідними силам держав-членів НАТО», - зазначив він.

«Це потрібно тому, що ми плануємо після досягнення нами критеріїв членства отримати перспективну членства, і ми впевнені та розраховуємо, що буде так само продемонстрована готовність нашими партнерами прийняти Україну», - сказав Петро Порошенко.