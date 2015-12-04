Яценюк сподівається, що Байден похвалить роботу його уряду

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам у п'ятницю, передає Українська правда.

"Байден - великий друг України. Він відчуває країну. А коли приїжджають друзі, вони мають чесну і відверту розмову. Вони (США - ред) і публічно заявляли, що необхідна реформа органів прокуратури", - сказав.

На думку Яценюка, прокуратура в Україні є незалежною, але там потрібно провести серйозну реформу. Він також висловив надію, що Байден позитивно сприйме призначення антикорупційного прокурора.

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Прем'єр-міністр висловив сподівання, що віце-президента США позитивно оцінить роботу уряду: "Сподіваюся, що Джо Байден скаже наступне: те що ви зробили, вам зараховано, але вам треба набагато більше зробити ще", - зазначив він.

"Я думаю, ми все почуємо від віце-президента США, оскільки він буде мати, сподіваюся, історичну промову в стінах українського парламенту, а в понеділок з ним матиме зустріч президент України, а ввечері також я, після прильоту з Брюсселя", - заявив Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що у вівторок, 8 грудня, віце-президент США Джозеф Байден планує виступити на засіданні Верховної Ради України. Під час виступу віце-президент США говоритиме про американську протидію російській анексії Криму та про підтримку угоди щодо реструктуризації боргу України.