Голова НАБ заявив про наявність напрацювань для затримання певних чиновників "по гарячих слідах"

14:04, 07 грудня 2015
Політика
252 0

Національне антикорупційне бюро (НАБ) має напрацювання для затримання певних чиновників "по гарячих слідах".

фото: УНИАН

Про це заявив директор НАБ Артем Ситник. «У нас є напрацювання, щоб зараз виїхати і затримати певних чиновників, скажімо, одразу після скоєння ними злочинів «на гарячому», - наголосив він.

Читайте такожГлава НАБ: інформація Саакашвілі про корупцію може бути підставою для відкриття справи

Він зазначив, що справжня робота бюро була розпочата 4 грудня, а кількість проваджень, які будуть вноситися до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, буде постійно збільшуватися.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ 4 грудня внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань перші три кримінальні провадження щодо розкрадання коштів державних підприємств на суму близько 1 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter