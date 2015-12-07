Голова НАБ заявив про наявність напрацювань для затримання певних чиновників "по гарячих слідах"
14:04, 07 грудня 2015Політика
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Національне антикорупційне бюро (НАБ) має напрацювання для затримання певних чиновників "по гарячих слідах".
Він зазначив, що справжня робота бюро була розпочата 4 грудня фото: УНИАН
Про це заявив директор НАБ Артем Ситник. «У нас є напрацювання, щоб зараз виїхати і затримати певних чиновників, скажімо, одразу після скоєння ними злочинів «на гарячому», - наголосив він.
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Він зазначив, що справжня робота бюро була розпочата 4 грудня, а кількість проваджень, які будуть вноситися до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, буде постійно збільшуватися.
Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ 4 грудня внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань перші три кримінальні провадження щодо розкрадання коштів державних підприємств на суму близько 1 млрд грн.
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