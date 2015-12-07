Голова НАБ заявив про наявність напрацювань для затримання певних чиновників "по гарячих слідах"

Про це заявив директор НАБ Артем Ситник. «У нас є напрацювання, щоб зараз виїхати і затримати певних чиновників, скажімо, одразу після скоєння ними злочинів «на гарячому», - наголосив він.

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Він зазначив, що справжня робота бюро була розпочата 4 грудня, а кількість проваджень, які будуть вноситися до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, буде постійно збільшуватися.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ 4 грудня внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань перші три кримінальні провадження щодо розкрадання коштів державних підприємств на суму близько 1 млрд грн.