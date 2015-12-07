Ремонтники завершили роботи й чекають дозволу на включення однієї з ЛЕП до Криму

Як наголошується у повідомленні компанії, включення лінії поверне нормальну схему енергопостачання двох районів Херсонської області і дасть змогу відновити нормальний режим роботи підстанції «Каховська», яка забезпечує частину Херсонської та Миколаївської областей.

«Наразі роботи на лінії завершено, «Укренерго» повідомило про це учасникам оптового ринку», - повідомили в компанії.

Раніше кримськотатарські активісти, які виступають за повну блокаду анексованого Росією Криму, допустили бригаду держкомпанії «Укренерго» до лінії електропередач «Каховська-Титан» для відновлення енергопостачання районів Херсонської області, а також півострова. Поліція здійснювала охорону громадського порядку.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської й Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори ще двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач тільки за умови обрізання проводів в напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ «Каховська-Титан».

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму впродовж кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму вирішили дозволити частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ «Каховська-Титан».