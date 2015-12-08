Байден закликає РФ вплинути на бойовиків для проведення на Донбасі вільних виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про цевін сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

"Росія повинна натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори згідно з українським законодавством та стандартами ОБСЄ. Крім того - відмовитися від незаконних виборів, які відбулися", - наголосив Байден.

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Також він підкреслив, що "заручники, яких тримає Росія та її маріонетки і підконтрольні сили, повинні бути звільнені".

Крім того, за словами Байдена, "російські військові повинні повернутися додому. Українська частина кордону повинна бути повернута під контроль України".

У зв'язку з цим він звернув увагу, що Україна також повинна виконувати свою частину зобов'язань за Мінськими угодами. "Це включає надання амністії особам, які не скоїли тяжких злочинів, що передбачають вищу міру покарання", - сказав Байден.

"Ми сказали усім, що подальші прояви затягування (виконання Мінських угод) недопустимі", - заявив Байден.

Говорячи про проведення виборів на Донбасі, віце-президент США наголосив на важливості "забезпечення вільного й повного доступу для ЗМІ та українських політичних партій, які повинні мати право конкурувати на виборах".

Окрім того, він звернув увагу, що повинна бути забезпечена повна і безперешкодна можливість для роботи спостерігачів ОБСЄ щодо спостереження за виборами. "Переселенцям з Донбасу, які живуть в інших місцях, повинні бути надані права для участі у виборах. Уся зброя повинна бути вилучена і передана під контроль ОБСЄ", - сказав Байден.