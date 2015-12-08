Байден закликає РФ вплинути на бойовиків для проведення на Донбасі вільних виборів
Віце-президент США Джозеф Байден закликає Російську Федерацію вплинути на бойовиків, щоб провести на Донбасі вільні вибори за участю українських ЗМІ та партій.
Як передає кореспондент УНІАН, про цевін сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.
"Росія повинна натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори згідно з українським законодавством та стандартами ОБСЄ. Крім того - відмовитися від незаконних виборів, які відбулися", - наголосив Байден.
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Також він підкреслив, що "заручники, яких тримає Росія та її маріонетки і підконтрольні сили, повинні бути звільнені".
Крім того, за словами Байдена, "російські військові повинні повернутися додому. Українська частина кордону повинна бути повернута під контроль України".
У зв'язку з цим він звернув увагу, що Україна також повинна виконувати свою частину зобов'язань за Мінськими угодами. "Це включає надання амністії особам, які не скоїли тяжких злочинів, що передбачають вищу міру покарання", - сказав Байден.
"Ми сказали усім, що подальші прояви затягування (виконання Мінських угод) недопустимі", - заявив Байден.
Говорячи про проведення виборів на Донбасі, віце-президент США наголосив на важливості "забезпечення вільного й повного доступу для ЗМІ та українських політичних партій, які повинні мати право конкурувати на виборах".
Окрім того, він звернув увагу, що повинна бути забезпечена повна і безперешкодна можливість для роботи спостерігачів ОБСЄ щодо спостереження за виборами. "Переселенцям з Донбасу, які живуть в інших місцях, повинні бути надані права для участі у виборах. Уся зброя повинна бути вилучена і передана під контроль ОБСЄ", - сказав Байден.