Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти Майдану – ГПУ

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Я собі не уявляю, як будувати роботу, щоб не бачити для себе оптимізму в тому, що ми досягнемо результату. Сенсу немає думати інакше. Але маса обставин впливає. Щодо усіх злочинів чи буде встановлено, доведено причетність саме конкретних осіб - категорично складно стверджувати», - зазначив він.

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«Але по певних напрямках подій вже є докази, які дозволяють нам повідомити про підозру чи спрямувати обвинувальний акт до суду. На даний час Янукович підозрюється в організації більшості випадків застосування насильства на Майдані», - підкреслив Горбатюк.