ГПУ: Янукович особисто давав вказівки Захарченку та Клюєву про силовий розгін студентів на Майдані

Екс-президент Віктор Янукович дав безпосередню вказівку про силовий розгін студентів на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Як встановлено слідством, безпосереднє рішення про розгін цього Майдану, а саме силовий спосіб такого здійснення, приймалось колишнім президентом країни. Доручення на реалізацію цього плану було надано колишнім міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку та секретарю РНБО Андрію Клюєву. Вони, у свою чергу, доручили виконання та організаційні заходи щодо виконання цього плану заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, очільнику київської міліції Валерію Коряку та голові КМДА Олександру Попову. По лінії міліції безпосередньо розгін Майдану було доручено і здійснювалось спецпідрозділом «Беркут», - наголосив Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко розігнали студентів на Майдані Незалежності, які виступали проти відмови режиму Януковича підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що тодішній голова КМДА Попов, діючи за попередньою змовою з на той час заступником секретаря РНБО Сівковичем, тодішнім начальником ГУ МВС України в Києві Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників.

За даними Генпрокуратури, внаслідок таких дій 4 потерпілим завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості, 38 – легких та стосовно 42 осіб вчинено насильницькі дії, які не спричинили тілесних ушкоджень.