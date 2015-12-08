Аваков розраховує на оновлення поліції за півроку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході публічного звіту про виконання програми діяльності уряду.

«Сьогодні проект патрульної поліції – це візитна картка реформи МВС, але це тільки візитна картка, це тільки найпростіше початок», - сказав міністр.

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«Але за патрульною поліцією необхідно реформувати кримінальну, треба говорити про систему безпеки в цілому, про райвідділи, про дільничних», - додав Аваков.

«Ми знаходимося в самому початку, але дуже скоро завершимо перший етап реформи. Я розраховую, що через 6 місяців я зможу сказати всій країні, що поліція оновилася», - зазначив міністр.