Контактна група погодила першочергові місця уздовж лінії розмежування для розмінування

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання тристоронньої контактної групи, що завершився у Мінську.

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«Учасники зустрічі узгодили пропозицію робочої підгрупи з безпеки стосовно того, на яких ділянках уздовж лінії розмежування буде в першу чергу проведено розмінування з урахуванням їх інфраструктурного та гуманітарного значення. Представники СММ ОБСЄ повинні отримати доступ до всієї території Донбасу, в тому числі й до непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону», - зазначила Оліфер.

Також, за її даними, «представники окремих районів Донецької та Луганської областей повинні забезпечити доступ експертів міжнародних організацій, у тому числі, "Лікарів без кордонів" Міжнародного комітету Червоного Хреста до ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольній Україні частині Донбасу».