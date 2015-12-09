Суд відмовився долучати до справи список полонених "ЛНР", в якому є Савченко

Про це повідомив у своєму "Твіттері" адвокат Савченко Ілля Новіков.

За його словами, суду надав цей список голова організації "Центр обміну полонених" Віктор Рубан, що виступає у процесі в якості свідка.

"В.Рубан показав суду цей список полонених, який йому дали в ЛНР 23.06.2014. Суд подумав і відмовився долучати", - написав Новіков.

Крім того, адвокат повідомив, що суд викликав сестру Савченко Віру в якості свідка. "Зараз почнеться допит", - додав він.

Нагадаємо, 7 грудня Рубан заявив, що Україна була зацікавлена у звільненні Савченко з полону в "ЛНР", до вивезення її на територію Росії, і її чотири рази намагалися обміняти, але "кожен раз її обмін відкладався з невизначених причин".

Також Рубан стверджує, що бойовики "ЛНР", вважаючи Савченко військовополоненою, виступали за те, щоб її розстріляти.