Суд відмовився долучати до справи список полонених "ЛНР", в якому є Савченко
Донецький міський суд Ростовської області Росії, який розглядає справу проти української льотчиці Надії Савченко, відмовився долучати до справи список полонених терористичною організацією "ЛНР", в якому значиться сама Савченко.
Про це повідомив у своєму "Твіттері" адвокат Савченко Ілля Новіков.
За його словами, суду надав цей список голова організації "Центр обміну полонених" Віктор Рубан, що виступає у процесі в якості свідка.
"В.Рубан показав суду цей список полонених, який йому дали в ЛНР 23.06.2014. Суд подумав і відмовився долучати", - написав Новіков.
Крім того, адвокат повідомив, що суд викликав сестру Савченко Віру в якості свідка. "Зараз почнеться допит", - додав він.
Нагадаємо, 7 грудня Рубан заявив, що Україна була зацікавлена у звільненні Савченко з полону в "ЛНР", до вивезення її на територію Росії, і її чотири рази намагалися обміняти, але "кожен раз її обмін відкладався з невизначених причин".
Також Рубан стверджує, що бойовики "ЛНР", вважаючи Савченко військовополоненою, виступали за те, щоб її розстріляти.