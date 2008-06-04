Луценко відмовився коментувати отруєння Ющенка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не має жодної інформації, аби коментувати отруєння кандидата на посаду глави держави Віктора ЮЩЕНКА під час виборів Президента України в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію Ю.ЛУЦЕНКО висловив учора на прес-конференції в Харкові, коментуючи на прохання журналістів заяву народного депутата Давида ЖВАНІЇ про те, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

За словами міністра, через відсутність такої інформації йому немає про що говорити. «Я не буду коментувати того, чого не знаю, я не маю жодної службової і неслужбової інформації щодо отруєння, тому в даному випадку не маю що коментувати. Будувати здогадки на справі, яка має загальнодержавну вагу, не збираюся», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.