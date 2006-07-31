Президент призначив Івченка позаштатним радником

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Олексія ІВЧЕНКА Радником Президента України (поза штатом).

Текст відповідного указу глави держави від 31 липня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, О.ІВЧЕНКО очолює наглядову раду НАК «Нафтогаз України». До цього він обіймав посаду голови правління НАК «Нафтогаз України», але пішов у відставку в зв`язку з його обранням народним депутатом України.

О.ІВЧЕНКО пройшов до парламенту за списком «Нашої України».