В ЄС поки не вирішили, на якому рівні прийматиметься рішення щодо продовження санкцій проти Росії - джерело

У Європейському Союзі ще не вирішили, в якому форматі ухвалюватиметься рішення стосовно продовження санкцій проти Росії – на рівні міністрів закордонних справ чи на рівні глав держав та урядів.

Про це власного кореспондента УНІАН повідомило джерело у Раді Європейського Союзу.

«На сьогодні ще не зрозуміло, до якого висновку дійдуть постійні представники країн-членів ЄС», - сказав співрозмовник.

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Він зауважив, що рішення стосовно санкцій проти Росії може бути ухвалено як у вівторок, 15 грудня, як під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні глав держав та урядів країн Євросоюзу 17-18 грудня.

Дипломатичні джерела стверджують, що Італія 9 грудня заблокувала ухвалення рішення щодо продовження санкцій проти РФ на рівні постійних представників, вимагаючи обговорення цього питання на більш високому рівні.

Як відомо, ЄС запровадив санкції проти РФ у 2014 році у зв'язку з анексією Криму і збройним конфліктом на Донбасі. Термін дії санкцій закінчується наприкінці січня 2016 року.