Порошенко очікує від ЄС продовження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте сьогодні у Вільнюсі.

За його словами, ЄС демонструє потужну єдність та підтримку України.

При цьому Порошенко висловив сподівання, що країни Європейського Союзу також продемонструють єдність 17 грудня у питанні санкцій проти Росії через не виконання умов Мінських домовленостей.

Читайте також"Росія не докладає значних зусиль": у Польщі навели аргументи щодо продовження санкцій проти РФ

«У мене немає ніяких сумнівів, що 17 грудня ця єдність, ця сила, у тому числі в питанні санкцій через неімплементацію Мінських угод Євросоюзом буде продемонстрована», - заявив він, додавши, що це спростує усі чутки щодо зміщення України з числа перших пріоритетів ЄС.

17-18 грудня відбудеться саміт лідерів країн-членів ЄС.

15 листопада президент Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявили, що ЄС не скасовуватиме санкції проти Росії до виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Термін дії санкцій завершиться у грудні 2015 року, якщо країни ЄС не приймуть рішення про їхнє продовження.