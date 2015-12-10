Рада закрила засідання, проваливши сигнальне голосування щодо Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект №3613 п'ять разів ставився на сигнальне голосування, проте набирав максимум 216 голосів народних депутатів при 226 необхідних.

Зокрема, в одному з останніх голосувань група "Воля народу" і фракція "Опозиційний блок" дали по 0 голосів, а Радикальна партія - лише 1.

Після цього голова парламенту Володимир Гройсман заявив про необхідність проведення додаткових консультацій з цього питання і закликав політичні сили до пошуку компромісу у вирішенні питання навколо виборів в Кривому Розі.

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До цього Рада відмовилася підтримати звіт тимчасової спеціальної комісії, в якому пропонується призначити позачергові вибори мера Кривого Рогу.

За дане рішення проголосували лише 203 народних депутати при 226 мінімально необхідних

У звіті ТСК з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада містяться висновки, у яких, зокрема, йдеться, що "враховуючи, що неможливо встановити результати виборів під час повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року, тимчасова спеціальна комісія пропонує Верховній Раді України призначити позачергові вибори Криворізького міського голови".

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Також ТСК рекомендує ВР звернутися в правоохоронні органи з вимогою притягнути до відповідальності винних у порушеннях під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу.

Крім того, комісія рекомендує парламенту якомога швидше замінити склад Центральної виборчої комісії.

Ці висновки комісії оголосив з трибуни парламенту її голова Леонід Ємець (фракція "Народний фронт").