Порошенко не підтримав злиття міністерств - ЗМІ

Про це він сказав у четвер ввечері під час засідання "стратегічної сімки", повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

"Стратегічна сімка" - це група чиновників, до складу якої входять президент, прем'єр-міністр, голова Адміністрації президента, керівники Верховної Ради і секретар РНБО, міністр внутрішніх справ, а також голова фракції "Блок Петра Порошенка".

Засідання "сімки" відбулося відразу після зустрічі Порошенка з Яценюком один на один.

Зазначається, що президент висловився проти будь-якої реорганізації структури уряду, оскільки проект держбюджету не передбачає великої реорганізації або створення інших органів.

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"Стратегічна сімка" визначилася, що нових міністрів в уряд повинні призначати після максимального узгодження з депутатами.

Планується, що спочатку Рада прийме новий Податковий кодекс, який буде вносити уряд, а не президент. Хоча президент надасть йому статус невідкладного, після цього парламент буде голосувати за проект бюджету. Після цього - зміни в уряді.

Також наступного тижня позачергового засідання парламенту не відбудеться, оскільки запланована робота в комітетах.

Як відомо, напередодні Арсеній Яценюк передав Борису Ложкіну кілька варіантів структури нового Кабміну.

Серед ідей - ліквідувати Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, передавши частину його функцій Міністерству внутрішніх справ, а іншу частину - Міністерству інфраструктури.

Друге - об'єднати Міністерство молоді та спорту України разом з Міністерством культури.

Третє - об'єднати Міністерство екології з Міністерством аграрної політики і продовольства. Також є ідея об'єднати Міністерство соціальної політики з Міністерством охорони здоров'я.