Порошенко вважає, що уряд має підвищити рівень життя українців за рік-два
18:52, 12 грудня 2015Політика
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Кабінет міністрів має досягти перших результатів щодо підвищення рівня життя українців за рік-два.
Перших результатів уряд має добитися за рік-два \ jewishfedstpaul.wordpress.com
Про це заявив президент Петро Порошенко під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Читайте такожЗа межею бідності в Україні живе понад 80% населення - депутат«Народ лише тоді зафіксує позитивні зміни, коли тренд до підвищення рівня життя стане очевидним якщо не всім, то переважній більшості», - заявив він, додавши, що це – головне завдання і основне питання кількох найближчих років, але перших результатів уряд має добитися за рік-два.
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