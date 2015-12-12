Порошенко вважає, що уряд має підвищити рівень життя українців за рік-два

Про це заявив президент Петро Порошенко під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Читайте такожЗа межею бідності в Україні живе понад 80% населення - депутат«Народ лише тоді зафіксує позитивні зміни, коли тренд до підвищення рівня життя стане очевидним якщо не всім, то переважній більшості», - заявив він, додавши, що це – головне завдання і основне питання кількох найближчих років, але перших результатів уряд має добитися за рік-два.