Людина Березовського стверджує, що Гонгадзе замовив Мороз

Виконавчий директор фонду громадських свобод Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО Олександр ГОЛЬДФАРБ вчора надав в розпорядження Генеральної прокуратури України свідчення свідка, який стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе начебто було скоєне на замовлення нині діючого голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА у змові із головою російської фінансово-промислової структури “Альфа-Груп” Михайлом ФРІДМАНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив сам О.ГОЛЬДФАРБ.

За його словами, свідок, який надав ці свідчення у письмовому вигляді під присягою, не є громадянином України, і перебував у США. Ім’я свідка О.ГОЛЬДФАРБ не називає.

О.ГОЛЬДФАРБ розповів, що свідок зазначає, що наприкінці літа 2000 року О.МОРОЗ декілька разів їздив до Москви. Мета цих поїздок полягала в тому, щоб заручитися фінансовою та політичною підтримкою з боку «Альфа-Груп». Як стверджує свідок, О.МОРОЗ хотів отримати фінансову підтримку діяльності своєї політичної партії, а також за допомогою М.ФРІДМАНА заручитися покровительством членів російського уряду, які мали політичний вплив, що могло допомогти О.МОРОЗУ в його зусиллях усунути Леоніда КУЧМУ з поста Президента України.

Свідок стверджує, що, у свою чергу, “Альфа-Груп” в обмін на допомогу О.МОРОЗУ отримала б можливість скористатися прибутковими приватизаційними проектами в енергетичній та інших галузях України, як тільки О.МОРОЗ та його прихильники прийшли б до влади після повалення режиму Л.КУЧМИ.

О.ГОЛЬДФАРБ розповів, що фонд Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО знайшов цього свідка після того, як у березні цього року “Українська правда” оприлюднила стенограму про співробітництво колишнього майора Держслужби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з О.МОРОЗОМ ще до вбивства Г.Гонгадзе.

Як зазначив О.ГОЛЬДФАРБ, зі слів свідка, за угодою, що було укладено між О.МОРОЗОМ та М.ФРІДМАНОМ, ліквідацію журналіста взялося здійснити ізмаїльське злочинне угруповання (Москва). Втім, відповідаючи на запитання журналістів, О.ГОЛЬДФАРБ зазначив, що йому невідомо, яким чином це угруповання і на кого виходило в Україні для виконання злочину.

Крім того, відповідаючи на запитання, чому саме зараз, коли в Україні існує політична криза, фонд Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО вирішив оприлюднити цю інформацію, О.ГОЛЬДФАРБ сказав, що він ніяким чином не прив’язує цю інформацію до останніх подій в Україні. Єдина мета, яку, за його словами, цією інформацією переслідує фонд Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО - інформування громадян про нові обставини, які з’являються у фонду Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО щодо справи Г.Гонгадзе.

В той же час О.ГОЛЬДФАРБ зазначив, що свідок, який дав вищезазначені свідчення, готовий прибути в Україну, але за умови, якщо йому буде гарантовано повну безпеку.

Також, відповідаючи на одне із запитань, О.ГОЛЬДФАРБ зазначив, що, на його думку, взагалі вбивство Г.Гонгадзе - «це дуже дивне вбивство. Тут були задіяні десятки людей… Таке враження, що все це було зроблено напоказ».

На питання журналістів, чи відбувалася при передачі письмових свідчень розмова О.ГОЛЬДФАРБА з керівником слідчої групи у справі Г.Гонгадзе Романом ШУБІНИМ про неприпустимість їх оприлюднення, О.ГОЛЬДФАРБ відповів, що такої розмови з представником Генпрокуратури у нього не було, а значить він може оприлюднювати покази свідка.

За офіційним коментарем УНІАН звернувся до прес-служби Генпрокуратури, яка пообіцяла згодом прокоментувати заяву О.ГОЛЬДФАРБА.