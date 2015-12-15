Порошенко закликав РФ припинити ганебну репресивну політику переслідувань кримських татар і українців

15:19, 15 грудня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає Росію припинити ганебну репресивну політику переслідувань кримських татар та українців у Криму та в Росії.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

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«Треба припинити ганебну репресивну політику РФ щодо переслідування за політичними та ідеологічними ознаками як представників кримськотатарського народу в Криму, так і представників української громади, яка зазнає тиску та переслідувань тільки за те, що вони є українцями», - заявив він.

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