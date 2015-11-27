Порошенко: Окупанти в Криму заарештовують кримських татар просто за те, що вони кримські татари

У тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим кримські татари перебувають під жорстким тиском, майже геноцидом з боку уряду РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виступу в університеті міста Лейден (Нідерланди).

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«Що значить Крим зараз – це декілька сотень кримських татар, які під дуже жорстким тиском, майже геноцидом з боку уряду РФ. Вони арештовують кримських татар просто за те, що вони кримські татари, вони забирають їхню власність, вони арештовують їхніх лідерів та не дозволяють їм в’їжджати. Люди починають розуміти, що це значить», - зазначив президент України.

«Чи можемо ми зрадити цих людей? Ні», - заявив Порошенко.