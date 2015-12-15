Путін заявив, що у Росії й Білорусі близькі позиції на "врегулювання української кризи"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Ми відзначили близькість позицій наших країн з таких актуальних тем як врегулювання української кризи і боротьба з міжнародним тероризмом в Сирії», - зазначив Путін.

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Він заявив, що для зміцнення регіональної стабільності та безпеки сторони домовилися активно розвивати військове і військово-технічне співробітництво».

За словами Путіна, на міжнародній арені РФ і Білорусь проводять узгоджену політику.

«У цьому році особливу увагу було приділено проведенню в рамках ООН та інших міжнародних організацій комплексу заходів, присвячених 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.