Джемілєв: окупанти відкрито звинувачують кримських татар у зв'язках з турецькою розвідкою
Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявляє, що в Криму окупаційна "влада" Російської Федерації почала звинувачувати кримських татар у приналежності до турецької розвідки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.
Зокрема, Джемілєв розповів, що після інциденту з порушенням російським літаком повітряного простору Туреччини в Криму почалася "дика антитурецька вакханалія".
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"У Криму десятки сімей турків, у тому числі які перебувають у шлюбі з кримськими татарами, піддаються депортації. Всі бізнесмени, які мають ділові відносини з турецькими фірмами, знаходяться на межі розорення", - зазначив Джемілєв.
Лідер кримськотатарського народу заявив, що нині самопроголошена "влада" на півострові відкрито в пресі звинувачуює кримських татар, і особливо студентів, які навчалися в Туреччині, в тому, що ті перебувають під впливом турецької розвідки.
"А це, щонайменше, 500 молодих людей", - сказав Джемілєв.
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