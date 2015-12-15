Порошенко прокоментував "ганебний інцидент" між Аваковим та Саакашвілі

21:06, 15 грудня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Нацраді реформ неприпустимі груба лайка та образи.

Фото УНИАН

Про це йдеться у коментарі президента щодо інциденту на засіданні Національної ради реформ 14 грудня 2015 року, розміщеному на сайті глави держави.

"Як Президент, гарант Конституції, прав і свобод громадян, я не можу обійти мовчанкою ганебний інцидент, який стався в понеділок на Національній раді реформ. Дискусія на цьому майданчику часто виходить гострою й гарячою. Там стикаються різні точки зору, продукуються ідеї, знаходяться компроміси, народжуються реформи", - йдеться у повідомленні.

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Проте, за словами президента, на Нацраді, як ніде, неприпустимі груба лайка та образи, - особливо ті, які мають ксенофобський підтекст, зачіпають національну гідність людини, ставлять під сумнів її український патріотизм, пропонують комусь "забиратися з України геть".

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