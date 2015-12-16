Вилучений архів Януковича буде долучений до кримінальної справи проти нього - ГПУ

Про це на брифінгу повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко, передає кореспондент УНІАН.

“Провадження по справі Януковича не зупинено. Йому повідомлено про підозру за основною статтею 255 - створення та організація діяльності злочинного угрупування. Якщо дійсно ті папери, про які сьогодні заявив Аваков та прем'єр-міністр, прийдуть до нас, і ми їх вивчимо. І якщо вони будуть доказовою базою по злочинах, що інкримінуються Януковичу, ми їх однозначно долучимо”, - сказав Куценко.

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Також прокурор додав, що в будь-якому випадку прокуратура вивчатиме ці папери.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Яценюк повідомив на засіданні уряду, що результаті спецоперації Національної поліції, Державної фіскальної служби за підтримки Генеральної прокуратури виявлено найбільший архів сім’ї колишнього президента Януковича і його особисто, серед яких документи з фінансово-господарської діяльності.

2014 року Генеральна прокуратура України відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно екс-президента Віктора Януковича і людей з його оточення.

За даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану, а також у скоєнні ряду економічних злочинів.

Державна служба фінансового моніторингу України в червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, близьких до екс-президента Януковича.

Загалом за часів правління Януковича з країни незаконним шляхом було виведено близько 100 млрд дол.