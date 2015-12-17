Іслямов розповів, коли потрібно було припинити торгівлю з окупованим Кримом

Про це заявив координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов, передає "112 Україна".

За його словами, учасники блокади Криму вітають це рішення.

"Ми будемо спостерігати за виконанням цього указу, перебуваючи вже в такому софт-режимі, тому що будемо перебувати поряд з прикордонниками і будемо з громадськими організаціями, які там є, командирами батальйонів, частинами, які там є, спостерігати за виконанням цього наказу", - сказав Іслямов.

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Він зазначив, що від громадян України, які проживають на окупованому півострові, дедалі частіше звучать слова розчарування щодо дій української влади щодо Криму.

"Ми кожен день розмовляємо з кримськими татарами, з українцями, які з Криму приїжджають. Знаєте, ми чуємо все менше надій від них щодо нашого уряду. Навіть вчора нам було сказано, що "ми бачимо в ефірі, чим займається уряд після всіх цих скандалів, тому ми розуміємо, що їм давно вже не до Криму", - заявив Іслямов.

Нагадаємо, 1 грудня координатор громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що після припинення постачань товарів, продуктів і електрики в Крим з материкової України буде «морська блокада» півострова, в тому числі, в районі Керченської переправи, яка зараз є основною транспортною артерією, що з'єднує Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації.