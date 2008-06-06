Васюник про вихід депутатів з коаліції: це не випадковий сюрприз

Заява Президента про те, що демократична коаліція є і буде, остудить деяких гарячих прихильників "широкої коаліції" у Секретаріаті Президента та фракції НУ-НС. Так вважає віце-прем`єр -міністрУкраїни Іван Васюник.

"Це, звичайно, не випадковий сюрприз. І такі сюрпризи ще будуть. А от демократична коаліція залишилась. Жодних підстав для створення так званої "широкої" коаліції Партії регіонів та "Нашої України – Народної Самооборони" не бачу", - заявив у коментарі УНІАН політик..

"Також сподіваюсь, що БЮТ докладе максимум зусиль для збереження демократичної коаліції та нормалізації її роботи, а менше буде декларувати свою готовність іти в опозицію", - сказав Васюник.-Легковажити тим, що сталося, не можна. Вихід Ігоря Рибакова (БЮТ) та Юрія Бута (НУ-НС) стався в результаті системних дій можновладних "доброзичливців".

Віце-прем`єр-міністр вихід двох депутатів вважає сигналом для Президента і прем`єра: "Це фактично ще одне запрошення Віктору Андрійовичу та Юлії Володимирівні негайно зустрітися віч-на-віч".

"Інтриги треба припиняти", - переконаний політик.