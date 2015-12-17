Україна передала Червоному Хресту список зниклих безвісти в зоні АТО із 762 осіб

Про це на сторінці Фейсбук написала народний депутат фракції “Блок Петра Порошенка”, Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Від гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи передали сьогодні МКЧХ список тих, хто вважається зниклими безвісти, внаслідок конфлікту на Донбасі. За інформацією СБУ і підготовленими міжвідомчим центром списками – зниклих безвісти на сьогодні налічується 762 людини (це цивільні і військові)», – зазначила Геращенко.

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«Чекаємо, що інша сторона так само виконає домовленості, досягнуті в Мінську 15 грудня, передасть відповідні списки для формування єдиної бази даних і що МКЧХ нарешті активно включиться в пошук зниклих, допомогу з ідентифікацією загиблих», – написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня прес-секретар представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформуючи про результати засідання Трьохсторонньої контактної групи в Мінську, повідомила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий взяти участь в пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Раніше Геращенко повідомляла, що 140 українських бійців і цивільних осіб перебувають у полоні бойовиків. Ще 741 вважається зниклим безвісти.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, обнародуваній 9 грудня, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України з середини квітня минулого року становить як мінімум 9 тис. 98 осіб і ще 20 тис. 732 були поранені.