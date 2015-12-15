Експертам Червоного Хреста нададуть списки зниклих безвісти осіб на Донбасі - прес-секретар Кучми

Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформуючи про результати сьогоднішнього засідання Трьохсторонньої контактної групи в Мінську.

Як відзначається, міжнародні гуманітарні організації на сьогодні досі не мають доступу на тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей.

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«Україна наполягає на тому, щоб цей доступ було надано: Міжнародний Комітет Червоного Хреста має дістати доступ до українських заручників, які перебувають на території окремих районів Донецької та Луганської областей», - написала Оліфер, інформуючи про сьогоднішню зустріч.

«Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий взяти участь в пошуку зниклих безвісти на Донбасі. Найближчим часом нададуть експертам списки людей, яких шукають їхні рідні й близькі», - відзначила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що 140 українських бійців і цивільних осіб перебувають в полоні у бойовиків. Ще 741 вважається зниклим безвісти.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, обнародуваній 9 грудня, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України з середини квітня минулого року становить як мінімум 9 тис. 98 осіб і ще 20 тис. 732 були поранені.