Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації – Порошенко

Європейська комісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter. Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації.Безвізовому режиму - бути! pic.twitter.com/fTSiFUkEWm — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 Грудень 201 «Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації. Безвізовому режиму – бути», - написав він. Читайте такожЄврокомісія визнала Україну готовою до скасування віз з ЄС Нагадаємо, на сайті Єврокомісії вже опублікований шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ).

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