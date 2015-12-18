Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації – Порошенко

14:52, 18 грудня 2015
Політика
232 0

Європейська комісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації.

Фото УНИАН

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

«Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації. Безвізовому режиму – бути», - написав він.

Читайте такожЄврокомісія визнала Україну готовою до скасування віз з ЄС

Нагадаємо, на сайті Єврокомісії вже опублікований шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter