Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації – Порошенко
14:52, 18 грудня 2015Політика
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Європейська комісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНИАН
Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.
Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації.Безвізовому режиму - бути! pic.twitter.com/fTSiFUkEWm
— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 Грудень 201
«Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації. Безвізовому режиму – бути», - написав він.
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Нагадаємо, на сайті Єврокомісії вже опублікований шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ).
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