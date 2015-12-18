Клімкін анонсував телеконференцію глав МЗС "нормандської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання уряду.

"Ми домовилися, що ми переговоримо в "нормандському форматі" в режимі телеконференції до кінця року, а потім будемо вирішувати, коли відбудеться безпосередньо зустріч "нормандського формату"", - сказав він.

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За його словами, важливо, щоб ця зустріч була результативною.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли саме відбудеться телеконференція, чи є конкретна дата, Клімкін сказав: " Ніхто поки що не знає. Ми плануємо, що до кінця року ми переговоримо, але фактичну дату ми ще не планували. Можливо, це відбудеться на початку наступного року. Для нас важливо зрозуміти, що ми зможемо вирішити в рамках такої розмови".