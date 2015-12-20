Яценюк закликав до єдності влади для досягнення прогресу в реформах

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошує на необхідності єдності всіх інститутів влади для досягнення прогресу в реалізації реформ.

Про це Яценюк заявив в програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром", повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Яценюк підкреслив, що зараз в Україні, крім війни, найбільшим випробуванням є внутрішня політика.

Він нагадав про оприлюднене місяць тому звернення учасників Ініціативної групи "Першого грудня" зі словом про свободу та відповідальність. Яценюк процитував слова із звернення Групи: "Зараз наш похід триває між небезпеками, серед яких найбільш стомлюючої та грізною є блукання в тумані низин, де панують сумніви та недовіра до всього - орієнтирів, провідників та власних сил. Корупція та патерналізм - це дві глибокі ментальні проблеми, які не дають нам повірити у власні сили".

При цьому Яценюк підкреслив, що українцям потрібно докласти зусиль, щоб почути голос мудрості й не бути уразливими до популізму.

Він зазначив, що головним зусиллями президента України, Верховної Ради, прем'єра та уряду "було, є і має бути єдність, спрямована на прогрес реформ та змін".

"Єдність заради мети - прогресу реформ і змін в країні. Не кругова порука, а єдність дій. Інакше вона не має сенсу", - підкреслив Яценюк.

За його словами, єдність влади необхідно також для боротьби з корупцією "та приборкання олігархів".

"Це не вдасться за одну мить. Але це можливо, якщо керівництво держави діятиме разом", - додав прем'єр.

"Саме єдність дозволила нам за два роки здійснити більше перетворень, ніж за попередні двадцять. І це визнає весь світ. Саме єдність дозволила нам вперше в історії виконати зобов'язання у співробітництві з міжнародними фінансовими інститутами. Країна врятована від буквального колапсу", - підкреслив Яценюк.

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За його словами, єдність дозволила державі заощадити та зберегти "кошти як для війни, і для світу - для стабільності та можливого розвитку".

"Саме єдність дозволила нам забезпечити безперебійну виплату заробітних плат, стипендій та пенсій. Саме єдність дозволила нам реалізувати реформи енергетичного сектора, ввести субсидії, звільнити економіку від совкової регулювання та залежності від Російської Федерації. Це відчувається і буде відчуватися", - вважає прем'єр.

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Яценюк зазначив також, що 18 грудня Європейська комісія опублікувала остаточний звіт про повне виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

"Саме єдність дозволило нам вперше з'єднати Україну з Європою багатьма, вірю вже непорушними, зв'язками", - підкреслив глава уряду.