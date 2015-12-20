Яценюк упевнений, що Верховна Рада ухвалить держбюджет на 2016 рік

Про це Яценюк заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Бюджет - це політика держави на 2016 рік, а саме економічна стабільність, соціальне забезпечення, фінансування армії, реформування освіти і медицини, будівництво нової інфраструктури. Уряд і коаліція зуміють прийняти таке рішення», - сказав він.

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Крім того, наступного тижня парламент має схвалити зміни до податкового законодавства.

«Це серйозний крок для розвитку бізнесу, зменшення податків і збільшення робочих місць в країні», - сказав він.

Крім того, глава уряду нагадав, що з 1 січня розпочинає дію зона вільної торгівлі з Європейським Союзом.

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Разом з тим Яценюк відзначив необхідність проведення судової реформи.

«Боротьба з корупцією - це не політичні гасла та порожні звинувачення політиків на телевізійних ток-шоу, а ґрунтовна робота детективів та слідчих, доведення вини кожного корупціонера та притягнення до відповідальності відповідно до закону новим і справедливим суддівським корпусом. Саме тому нам потрібна судова реформа», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошує на необхідності єдності всіх інститутів влади для досягнення прогресу в реалізації реформ. Яценюк підкреслив, що зараз в Україні, крім війни, найбільшим випробуванням є внутрішня політика. За його словами, українцям потрібно докласти зусиль, щоб почути голос мудрості й не бути уразливими до популізму.