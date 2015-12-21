Гройсман: Рада ухвалила всю необхідну законодавчу базу для запровадження безвізового режиму

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і груп.

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«Наше з вами голосування дало можливість забезпечити всю необхідну законодавчу базу для запровадження безвізового режиму», - акцентував спікер парламенту.

За його словами, з позитивного звіту Європейської комісії щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом «фактично розпочався практичний шлях, який дозволить українцям отримати безвізовий режим з європейськими кранами».

«Це дуже довгоочікувана подія», - підкреслив Володимир Гройсман.