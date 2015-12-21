Гройсман: Рада ухвалила всю необхідну законодавчу базу для запровадження безвізового режиму
12:17, 21 грудня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує, що парламент ухвалив всю необхідну законодавчу базу для запровадження безвізового режиму.
Рада забезпечила всю необхідну базу для безвізового режиму / Фото УНИАН
Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і груп.
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«Наше з вами голосування дало можливість забезпечити всю необхідну законодавчу базу для запровадження безвізового режиму», - акцентував спікер парламенту.
За його словами, з позитивного звіту Європейської комісії щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом «фактично розпочався практичний шлях, який дозволить українцям отримати безвізовий режим з європейськими кранами».
«Це дуже довгоочікувана подія», - підкреслив Володимир Гройсман.
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