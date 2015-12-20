Безвізовий режим з ЄС дасть українцям можливість подорожувати без віз ще в 57 країн – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Питання підписання безвізового режиму з ЄС, з країнами Шенгенської зони, відкривають для нас нові можливості з так званим «білими списком» Шенгену, туди входять 57 країн, і до багатьох країн, починаючи від Південної Кореї і закінчуючи Мексикою та Уругваєм…», - зазначив Порошенко.

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За словами Порошенка, перед українськими дипломатами відкриються можливості швидко розширити перелік країн, куди громадяни нашої держави можуть подорожувати.

«Це збільшення авторитету та поваги до українського паспорту, привабливості українського громадянства», - додав він.

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Також Петро Порошенко зазначив, що візова лібералізація з Євросоюзом полегшує Україні переговори про спрощення візового режиму зі США, Австралією та Канадою.

«Це (отримання Україною безвізового режиму з ЄС – УНІАН) значно полегшує переговори щодо полегшення візового режиму з Австралією, Канадою, США», - сказав він.

При цьому Порошенко додав, що між цими країнами та Україною може бути досягнуто значної лібералізації візового режиму.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що українці в 2016 році отримають можливість без віз подорожувати в країни ЄС, що зміцнить зв'язки України і Європи.