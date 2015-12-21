Коломойський назвав єдину різницю між Порошенком та Януковичем

14:46, 21 грудня 2015
Політика
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Бізнесмен Ігор Коломойський назвав президента України Петра Порошенка "освіченим узурпатором".

Игорь Коломойский

В інтерв'ю європейській версії видання Politico Коломойський розповів про різницю між колишнім та нинішнім президентами України.

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"У Порошенка хороша освіта, хороша англійська та немає судимості», - цитує видання бізнесмена.

Все решта, за його словами, те саме: "Та сама кров, та сама реінкарнована плоть. І якщо Янукович був диктатором люмпенів, то Порошенко – освічений узурпатор, раб та заручник своєї абсолютної влади".

Додамо, раніше Коломойський заявив, що потрапив під удар чинного президента України, тому що не погодився на співпрацю з ним.

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