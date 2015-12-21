Коломойський розповів, хто з українських олігархів став на відведене Порошенком місце "залежних людей"

Про це він заявив в інтерв'ю європейській версії видання Politico.

Він пояснив, що Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ стали на те місце, яке їм відвів Порошенко, – залежних людей.

Він також заперечив, що було завдано удару по "його людині", Геннадію Корбану, він назвав його незалежним у своїх діях, а те, що журналісти продовжували їх пов’язувати – "загальною оманою".

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Окремо він розповів про стан українського бізнесмена Фірташа.

"Подивіться на Фірташа у Відні. Я бачив його кілька разів останніми місяцями і він у жахливому стані, пригнічений морально, без будь-якого бажання боротися. Єдине, про що він думає, - це як уникнути екстрадиції до США", - передає слова Ігоря Коломойського Politico.

Раніше Коломойський заявляв, що історія з лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном схилила чашу терезів на користь Бориса Філатова на виборах мера Дніпропетровська.