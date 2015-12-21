"Опоблок" та "Громадська сила" готують рейдерське захоплення Дніпропетровської міськради – нардеп
Депутати з "Опозиційного блоку" та "Громадської сили" у Дніпропетровській міській раді намагаються провести незаконне голосування за "свого" претендента на посаду секретаря.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив народний депутат, член політради УКРОПу Андрій Денисенко.
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«Попри оголошену міським головою Борисом Філатовим перерву в засіданні сесії, вони намагаються провести незаконне голосування за Загіда Краснова – свого ставленика на посаду секретаря міськради», – заявив нардеп, назвавши такі дії спробою рейдерського захоплення влади.
Наразі триває підготовка до голосування. Раніше депутати намагалися обрати секретарем Каміля Примакова, кандидатуру якого погодили УКРОП, «Самопоміч» та «Блок Петра Порошенка – «Солідарність», але він не набрав необхідної кількості голосів.
«Три бюлетені з 33-х, які взяли представники патріотичних фракцій, виявилися зіпсутими. Ми ще розберемося з цим і обов'язково покараємо зрадників», – пояснив причину провалу голосування Андрій Денисенко.
Щоб не допустити повернення колишніх регіоналів до влади у місті, депутат закликав всіх небайдужих збиратися під стінами міської ради.
Нагадаємо, 21 грудня депутати Дніпропетровської міської ради вперше зібралися на засідання в повному складі – 64 депутати та міський голова.
Депутати з «Опозиційного блоку» та «Громадської сил» у Дніпропетровській міській раді намагаються провести незаконне голосування за «свого» претендента на посаду секретаря. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив народний депутат, член політради УКРОПу Андрій Денисенко.
«Попри оголошену міським головою Борисом Філатовим перерву в засіданні сесії, вони намагаються провести незаконне голосування за Загіда Краснова – свого ставленика на посаду секретаря міськради», – заявив нардеп, назвавши такі дії спробою рейдерського захоплення влади.
Наразі триває підготовка до голосування. Раніше депутати намагалися обрати секретарем Каміля Примакова, кандидатуру якого погодили УКРОП, «Самопоміч» та «Блок Петра Порошенка – «Солідарність», але він не набрав необхідної кількості голосів.
«Три бюлетені з 33-х, які взяли представники патріотичних фракцій, виявилися зіпсутими. Ми ще розберемося з цим і обов'язково покараємо зрадників», – пояснив причину провалу голосування Андрій Денисенко.
Щоб не допустити повернення колишніх регіоналів до влади у місті, депутат закликав всіх небайдужих збиратися під стінами міської ради.
Нагадаємо, 21 грудня депутати Дніпропетровської міської ради вперше зібралися на засідання в повному складі – 64 депутати та міський голова.