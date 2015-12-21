Бібліотеку української літератури в Москві хочуть ліквідувати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив адвокат Іван Павлов, який займається захистом співробітників бібліотеки.

«З надійного джерела в уряді Москви прилетіла новина, що Бібліотеку української літератури найближчим часом збираються ліквідувати», - сказав Павлов.

Читайте такожУ Москві відбулися обшуки у співробітників Бібліотеки української літератури, бухгалтер - на допитіЗа його словами, департамент національної політики, міжрегіональних зв'язків і туризму міста Москви, якому переходить приміщення Бібліотеки української літератури, просить департамент культури прилаштувати кудись книжкові фонди бібліотеки, а також «вирішити питання подальшого працевлаштування» її співробітників.

«Добре, що хоч не відразу до СІЗО. У приміщенні БУЛ збираються створити якийсь мультимедіа-центр східнослов'янських народів. При тому, що директора бібліотеки Наталію Шаріну досі тримають під домашнім арештом, все це нагадує рейдерське захоплення, як вони описані в підручниках для студентів юридичних і економічних факультетів. Невже все так примітивно?», - додав він.