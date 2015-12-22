Україна посилить представництво в ООН 15 дипломатами

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, нещодавно призначений постійний представник України при ООН Володимир Єльченко буде займатися безпосередньо членством країни в Раді Безпеки, він також буде виконувати функції представника в ООН, передає DT.UA.

Читайте такожНовий представник України при ООН: "Мені хотілось би відразу після приїзду подивитись в очі російському колезі пану Чуркіну"

"Але ми підсилюємо наше представництво – ми сформували окрему команду, відібрані додатково 15 дипломатів на відкритому конкурсі", - сказав Павло Клімкін в інтерв'ю "Громадське ТБ". За його словами, один із заступників Володимира Єльченка буде допомагати йому з питань Радбезу, другий – з проблематики ООН у цілому. "Так що не турбуйтеся – ніяких проблем з оонівської тематики через те, що ми сфокусуємося на Радбезі 100% не буде", - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня президент Петро Порошенко призначив Володимира Єльченка новим постійним представником України при ООН. Єльченко, який раніше працював послом України в Росії, змінить на цій посаді Юрія Сергєєва, який працював на ній з 2007 року.