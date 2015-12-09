Порошенко призначив нового представника України при ООН замість Сергеєва
Президент України Петро Порошенко призначив нового Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Ним став Володимир Єльченко.
Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 9 грудня, повідомляє прес-служба президента.
Коментуючи це дипломатичне призначення, міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав нового представника України: "Я буду радий вже незабаром бачити Володимира Єльченка на чолі Постійного представництва України при ООН. Всі разом ми працюватимемо в інтересах України", - наголосив міністр.
Говорячи про завдання, які стоять перед новим Постійним представником, Клімкін підкреслив: "Ефективна робота у складі Ради безпеки ООН – це наша нова вершина. Для того, щоб її підкорити, ми вже зараз надаємо нашій місії у Нью-Йорку нової динаміки. Добре, що Україні пощастило мати когорту професіоналів, які добре розуміють ООН і вміють на всіх рівнях ефективно спрямовувати її роботу в інтересах нашої держави".
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На переконання міністра, одним з таких профі і є Володимир Єльченко. "Це людина, яка знає ООН як свої п’ять пальців, користується там високим авторитетом і має унікальний досвід представлення України в Радбезі під час нашого членства в цьому органі у 2000-2001 роках", - додав він.
На думку Клімкіна, важливим та корисним на новій посаді стане і досвід роботи Єльченка Послом України в Росії. "Він прекрасно розуміється на особливостях російської дипломатії. Переконаний, що цей його досвід буде безцінним на майданчику ООН, де йому доведеться відстоювати інтереси України, сидячи за одним столом з представником держави-агресора", - підкреслив міністр закордонних справ.
На цій посаді Володимир Єльченко змінив Юрія Сергеєва, який був представником України при ООН з 2007 року.
Клімкін відзначив ефективну роботу Юрія Сергеєва на посаді Постійного представника. Він зазначив, що досвід фахівця такого високого рівня потрібен на Батьківщині. "Після восьми років безперервної діяльності Юрія Сергеєва у Нью-Йорку я буду радий вітати його у Києві, де у нього буде багато роботи у складі нашої зовнішньополітичної команди", - сказав міністр, підкреслюється в повідомленні.