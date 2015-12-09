Порошенко призначив нового представника України при ООН замість Сергеєва

Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 9 грудня, повідомляє прес-служба президента.

Коментуючи це дипломатичне призначення, міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав нового представника України: "Я буду радий вже незабаром бачити Володимира Єльченка на чолі Постійного представництва України при ООН. Всі разом ми працюватимемо в інтересах України", - наголосив міністр.

Говорячи про завдання, які стоять перед новим Постійним представником, Клімкін підкреслив: "Ефективна робота у складі Ради безпеки ООН – це наша нова вершина. Для того, щоб її підкорити, ми вже зараз надаємо нашій місії у Нью-Йорку нової динаміки. Добре, що Україні пощастило мати когорту професіоналів, які добре розуміють ООН і вміють на всіх рівнях ефективно спрямовувати її роботу в інтересах нашої держави".

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На переконання міністра, одним з таких профі і є Володимир Єльченко. "Це людина, яка знає ООН як свої п’ять пальців, користується там високим авторитетом і має унікальний досвід представлення України в Радбезі під час нашого членства в цьому органі у 2000-2001 роках", - додав він.

На думку Клімкіна, важливим та корисним на новій посаді стане і досвід роботи Єльченка Послом України в Росії. "Він прекрасно розуміється на особливостях російської дипломатії. Переконаний, що цей його досвід буде безцінним на майданчику ООН, де йому доведеться відстоювати інтереси України, сидячи за одним столом з представником держави-агресора", - підкреслив міністр закордонних справ.

На цій посаді Володимир Єльченко змінив Юрія Сергеєва, який був представником України при ООН з 2007 року.

Клімкін відзначив ефективну роботу Юрія Сергеєва на посаді Постійного представника. Він зазначив, що досвід фахівця такого високого рівня потрібен на Батьківщині. "Після восьми років безперервної діяльності Юрія Сергеєва у Нью-Йорку я буду радий вітати його у Києві, де у нього буде багато роботи у складі нашої зовнішньополітичної команди", - сказав міністр, підкреслюється в повідомленні.