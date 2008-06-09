У Черновецького хочуть якомога скоріше розпочати роботу Київради

Сьогодні Блок Леоніда Черновецького виступив із заявою, у якій закликав розпочати роботу Київради якомога швидше. «Через більш ніж двомісячну перерву у роботі міської ради у Києві не вирішуються вкрай важливі для добробуту киян невідкладні питання. Не можна зволікати із скликанням сесії в умовах, коли робота міськради в період дочасних виборів була фактично паралізована,» - зазначив голова фракції Блоку Денис Комарницький.

До складу таких питань, як йдеться в заяві, зокрема входить внесення змін до столичного бюджету з метою відшкодування АК «Київенерго» різниці в тарифах на теплову енергію в достатньому обсязі. А це, в свою чергу, є необхідною передумовою здійснення цією компанією розрахунків за спожитий газ та забезпечення стабільного газопостачання міста.

«Вирішення цього питання – сфера виключної компетенції Київради. Необхідні асигнування на відповідні цілі бюджетом передбачені, гроші для їх здійснення є, тому зараз йдеться лише про своєчасне прийняття депутатами рішення щодо збільшення обсягів фінансування постачання газу в столицю. Тобто – про виконання однієї з основних функцій міськради, яке забезпечить належний рівень задоволення потреб мешканців міста» - відзначив Денис Комарницький.