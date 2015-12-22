Корбан закликав народних депутатів повторно підписатися за відставку генпрокурора Шокіна
Лідер УКРОПУ Геннадій Корбан закликав народних депутатів підтримати ініціативу лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка та повторно підписатися за відставку Генерального прокурора України Віктора Шокіна, якщо вони не хочуть опинитися під домашнім арештом, як він.
"Шановні народні депутати, якщо ви не хочете потрапити під домашній арешт і опинитися в таких тенетах, як я, не тягніть з підписами за відставку генпрокурора, – закликав політик на своїй сторінці у Facebook. – Щоб до Нового року відправити дідуся Шокіна на довгоочікувану зимову риболовлю".
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Також лідер УКРОПу зауважив, що «злодіям у законі Кононенку&Company» не варто намагатися викрасти підписні аркуші в Олега Ляшка, бо «він хлопець радикальний, тому здатен вигадати надзвичайне покарання».
Сьогодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко взявся збирати підписи за відставку прокурора Шокіна - по-новій. Колишній...Опубліковано Gennady Korban22 грудня 2015 р.
Нагадаємо, що попередній список з майже 130 підписами за відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна загадково зник у залі засідань Верховної Ради.