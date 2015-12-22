Корбан закликав народних депутатів повторно підписатися за відставку генпрокурора Шокіна

"Шановні народні депутати, якщо ви не хочете потрапити під домашній арешт і опинитися в таких тенетах, як я, не тягніть з підписами за відставку генпрокурора, – закликав політик на своїй сторінці у Facebook. – Щоб до Нового року відправити дідуся Шокіна на довгоочікувану зимову риболовлю".

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Також лідер УКРОПу зауважив, що «злодіям у законі Кононенку&Company» не варто намагатися викрасти підписні аркуші в Олега Ляшка, бо «він хлопець радикальний, тому здатен вигадати надзвичайне покарання».

Сьогодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко взявся збирати підписи за відставку прокурора Шокіна - по-новій. Колишній... Опубліковано Gennady Korban22 грудня 2015 р.

Нагадаємо, що попередній список з майже 130 підписами за відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна загадково зник у залі засідань Верховної Ради.