Порошенко відзначає важливу роль, яку відіграє парламентська опозиція в демократичних країнах

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко окремо відзначив важливу роль, яку відіграє парламентська опозиція в демократичних країнах.

Сторони високо оцінили рівень політичної співпраці між Україною та Ізраїлем. Було наголошено, що підтримання міжпарламентського діалогу є важливим елементом розвитку міждержавних двосторонніх відносин.

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В ході зустрічі співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку українсько-ізраїльського двостороннього співробітництва, у тому числі в політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, інвестиційній та інших сферах.

Окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Близькому Сході та в українському Донбасі.