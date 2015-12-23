Корбан закликав "Батьківщину", "РПЛ", "БПП", "УКРОП" і "Самопоміч" на вибори у Кривому Розі виставити єдиного кандидата

Про це лідер партії "УКРОП" написав на своїй сторінці в Фейсбук.

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"Вважаю, що мешканці цього міста не просто втомилися від родини Вілкулів, яка захопила в Кривому Розі все – починаючи з зупинок громадського транспорту, споживчих і продуктових ринків, навчальних закладів і закінчуючи гірничо-збагачувальними комбінатами. Народний протест очевидний - цей феодальний клан повинен піти у небуття. Вітаю всіх криворіжців і небайдужих з рішенням Ради про перевибори в Кривому Розі", - написав Корбан.

Також глава руху "УКРОП" закликав "Батьківщину", "РПЛ", "БПП", "УКРОП" і "Самопоміч" об'єднатися і висунути єдиного кандидата: "Для того, щоб раз і назавжди перегорнути сторінку історії і зробити з Кривого Рогу процвітаюче, екологічно чисте місто".

"Безумовно, перемога і призначення повторної дати виборів не відбулася б без підтримки патріотів партії "УКРОП", які взяли участь як у Кривому Розі, так і під куполом Верховної Ради. Дякую за особливу мужність і цілеспрямованість депутатів від партії "Самопоміч" Єгору Соболєву, Семенченко Семену. А також нардепам від "УКРОПУ": Андрію Денисенко, Валентину Дидичу, Олександру Дубініну, Віталію Купрію та Володі Парасюку. Окреме спасибі головному криворізькому "УКРОПУ" Миколі Колеснику", - додав Корбан.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 27 березня 2016 року позачергові вибори Криворізького міського голови.